Зауваження через російську музику: на Одещині побили військового

Військовий після нападу. Фото: скриншот з відео

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Військовослужбовця жорстоко побили під час відпочинку в Затоці на Одещині. За словами дружини потерпілого, конфлікт почався після зауваження через російську музику. Чоловік отримав серйозні травми та опинився в лікарні. Поліція вже відкрила кримінальне провадження і встановлює всі обставини події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Побиття військового

Інцидент стався минулого тижня ввечері на території однієї з баз відпочинку в курортному селищі Затока. За попередніми даними поліції, між військовослужбовцем та іншим відпочивальником виник конфлікт. Під час сварки чоловік накинувся на військового та вдарив його металевою палкою по голові. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Відкриття провадження

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Остаточний характер травм мають визначити судово-медичні експерти. Досудове розслідування триває.

Заява дружини військового

Дружина постраждалого військового Сергія Пігури розповіла, що конфлікт стався 4 липня після того, як її чоловік попросив одного з відпочивальників вимкнути російську музику. За її словами, у відповідь чоловік відмовився, зробив звук ще голоснішим, а згодом між ними виникла штовханина. Жінка стверджує, що під час бійки нападник спочатку вдарив військового електропічкою по плечу, а потім схопив металеву арматуру. Сергій, захищаючи дружину, підставив руку під удар, після чого отримав удар по голові. Коли він упав, нападник, за словами Катерини, почав душити його арматурою.

Усе це відбувалося на очах у двох маленьких дітей подружжя. Нападника змогли відтягнути лише дружина та очевидці. Після цього, як стверджує жінка, він узяв ще одну металеву палицю, погрожував убити військового та знову намагався напасти. За словами дружини, військовий перебуває на стаціонарному лікуванні зі струсом мозку, пробитою головою, зламаними носом і рукою, а також швами на обличчі.

Що відомо про нападника

Дружина потерпілого також назвала ім'я чоловіка, якого вважає нападником. За її словами, після розголосу інциденту вона дізналася від місцевих жителів і блогерів, що він нібито вже фігурує у щонайменше двох кримінальних провадженнях.

Вона також стверджує, що чула від очевидців про інші випадки нападів за участю цього чоловіка, однак офіційного підтвердження цієї інформації правоохоронці не оприлюднювали. Крім того, заяви про нібито "відкуп" від поліції також залишаються непідтвердженими.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині двоє чоловіків напали на поліцейських під час нічного патрулювання. Вони чинили опір правоохоронцям і намагалися знищити докази. Інцидент стався в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району. Обох підозрюваних уже взяли під варту.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі директора ресторану "Туркуаз", який є громадянином Туреччини, позбавили права на постійне проживання в Україні. Таке рішення ухвалили після його бійки з місцевою жителькою. Правоохоронці звинувачують чоловіка у зухвалому порушенні громадського порядку із застосуванням фізичного насильства. Наразі всі його імміграційні документи анульовані та підлягають знищенню.