Зернову угоду блокують, а самі експортують: скільки суден РФ пройшли до Босфору

Цивільні судна. Фото ілюстративне: google

Агресивні дії окупантів надзвичайно серйозно загрожують безпеці торгових судів і портової інфраструктури. Втім, РФ продовжує активно експортувати свою продукцію через Чорне море. Лише за останній тиждень в бік Босфору відправилося 44 російських суден

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Обсяги експорту РФ

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря — 117 суден, з них 30 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 110 суден, з них 14 рухались з протоки Босфор;

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Експорт України Чорним морем

Нагадаємо, Вже як місяць функціонує спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси. Сьогодні, 15 вересня, п’яте судно вийшло з порту Одеси.

Зазначимо, доля зернової угоди досі залишається невідомою, навіть після засідання лідерів G20, на якому порушувалося це питання. Україна не готова йти на поступки агресору та пропонує світу альтернативні маршрути без залучення РФ.

Тим часом порти Дунайського кластеру, які розташовані в Одеській області, можуть стати повноцінним учасником зернової угоди. Йдеться про президентську продовольчу ініціативу Grain from Ukraine.