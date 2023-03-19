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30 суден заблоковано у портах Миколаївської області

19 березня 2023 19:40
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
30 суден заблоковано у портах Миколаївської області
Порти Миколаївського регіону залишилися поза "зерновою ініціативою"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У портах Миколаївського регіону заблоковано 30 суден. Вісім із яких завантажені 165 тис. тоннами української агропродукції.

Про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України".

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За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрія Васькова, Україна зверталася до партнерів — ООН і Туреччини — з проханням домовитися про організацію безпечного коридору, щоб судна могли вийти.

"Ми ініціювали питання в листопаді про те, що необхідно всім сторонам за підтримки ООН і Міжнародної морської організації отримати гарантії безпеки й організувати коридор для їх виходу. На жаль, таких гарантій безпеки ми не отримали", — сказав Юрій Васьков.

На деяких із заблокованих суден залишається тільки мінімальна кількість членів екіпажу, деякі стоять із повним екіпажем. На деяких суднах відбулася ротація — іноземні команди змінили локальними.

Крім того, за інформацією АМПУ, кілька суден залишаються заблокованими в Одеських портах, оскільки вони були завантажені не аграрною продукцією і, відповідно, не підпадали під дію "зернової угоди".

Нагадаємо, угода щодо "зернової ініціативи" пролонгована не на 60 днів, як того хотіла сторона рф, а на 120 днів. Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію.

Крім того, Україна зазнала втрат через навмисні дії інспекторів рф в січні, коли експорт "зерновим коридором" зменшився на 25% порівняно з груднем. Інспектори затримували судна у Босфорі, що призвело до критично низького показника виходу суден з портів — лише 2-3 на добу, і це продовжилось й у лютому. Ситуація залишається напруженою, і влада прагне розв'язувати цю проблему шляхом взаємодії з міжнародними партнерами.

Фото: Еспресо

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