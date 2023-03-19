30 судов заблокированы в портах Николаевской области

Порты Николаевского региона остались вне "зерновой инициативы"

В портах Николаевского региона заблокировано 30 судов. Восемь из которых загружены 165 тыс. тонн украинской агропродукции.

Об этом сообщает ГП "Администрация морских портов Украины".

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрия Васькова, Украина обращалась к партнерам ООН и Турции с просьбой договориться об организации безопасного коридора, чтобы суда могли выйти.

"Мы инициировали вопрос в ноябре о том, что необходимо всем сторонам при поддержке ООН и Международной морской организации получить гарантии безопасности и организовать коридор для их выхода. К сожалению, таких гарантий безопасности мы не получили", — сказал Юрий Васьков.

На некоторых из заблокированных судов остается только минимальное количество членов экипажа, некоторые стоят с полным экипажем. На некоторых судах произошла ротация — иностранные команды сменили локальными.

Кроме того, по информации АМПУ, несколько судов остаются заблокированными в Одесских портах, поскольку они были загружены не аграрной продукцией и, соответственно, не подпадали под действие "зернового соглашения".

Напомним, соглашение по " зерновой инициативе" пролонгировано не на 60 дней, как того хотела россия, а на 120 дней. Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию.

Кроме того, Украина понесла потери из-за умышленных действий инспекторов россии в январе, когда экспорт "зерновым коридором" уменьшился на 25% по сравнению с декабрем. Инспекторы задерживали суда в Босфоре, что привело к критически низкому показателю выхода судов из портов — всего 2-3 в сутки, и это продолжилось и в феврале. Ситуация остается напряженной, и власти стремятся решать эту проблему путем взаимодействия с международными партнерами.

Фото: Эспрессо