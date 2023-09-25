30 з 33: військові показали, як відбивали атаку по Одесі (відео)

Робота ППО. Фото: google

Силам ППО вдалось за ніч 25 вересня збити 30 ворожих цілей. Окупанти запустили по Одесі безпілотники та ракети морського та наземного базування.

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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"30 із 33 повітряних цілей знищено! На відео бойова робота підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", які забезпечили цей результат! Дякую, воїни! Також дякую за влучність льотчикам-винищувачам та протиповітряній обороні Військово-Морських Сил!" — йдеться в повідомленні.

Обстріл Одеси 25 вересня

Нагадаємо, противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Також ми писали, що в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. Ворог вдарив по нежитловій висотці, складському приміщенню та одному з приватних будинків Одеського району.

Зазначимо, окупанти намагались розосередити увагу сил ППО й змінили траєкторію польоту БпЛА та ракет. Подробиці обстрілу розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.