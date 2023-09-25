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30 из 33: военные показали, как отбивали атаку по Одессе (видео)

25 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
30 из 33: военные показали, как отбивали атаку по Одессе (видео)
Работа ПВО. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Силам ПВО удалось за ночь 25 сентября сбить 30 вражеских целей. Оккупанты запустили по Одессе беспилотники и ракеты морского и наземного базирования.

Об этом сообщает командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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"30 из 33 воздушных целей уничтожены! На видео боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", которые обеспечили этот результат! Спасибо, воины! Также спасибо за точность летчикам-истребителям и противовоздушной обороне Военно-Морских", — говорится в сообщении.

Обстрел Одессы 25 сентября

Напомним, противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.

Также мы писали, что в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу. Враг ударил по нежилой высотке, складскому помещению и одному из частных домов Одесского района.

Отметим, оккупанты пытались рассредоточить внимание сил ПВО и изменили траекторию полета БпЛА и ракет. Подробности обстрела рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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