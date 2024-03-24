Американський розвідувальник патрулює ситуацію біля кордонів Одещини

Boeing P-8A Poseidon. Фото: УНІАН

Станом на сьогодні, 24 березня, у повітряному просторі Одеської області патрулює літак НАТО. Окрім цього, він також моніторить ситуацію в акваторії Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО. Наразі літак патрулює біля південних кордонів Одещини, поблизу населених пунктів Кілія та Вилково.



Рух літака НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що Сили оборони уразили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів вчора, 23 березня. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.

Ми раніше повідомляли, що російський Чорноморський флот постійно перебуває в страху. Окупанти намагаються уникнути виявлення, переносячи свої плавзасоби якомога далі від тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, у загарбників також спостерігаються проблеми з особовим складом ЧФ РФ.

Також ми повідомляли, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.