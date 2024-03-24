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Американский разведчик патрулирует ситуацию у границ Одесчины

24 марта 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Американский разведчик патрулирует ситуацию у границ Одесчины
Boeing P-8A Посеидон. Фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 24 марта, в воздушном пространстве Одесской области патрулирует самолет НАТО. Кроме того, он также мониторит ситуацию в акватории Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. В настоящее время самолет патрулирует у южных границ Одесщины, вблизи населенных пунктов Килия и Вилково.

Американский разведчик патрулирует ситуацию у границ Одесчины - фото 1
Движение самолета НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon – что известно

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что Силы обороны поразили важный стратегический объект армии окупантов вчера, 23 марта. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террористки.

Мы ранее сообщали, что российский Черноморский флот постоянно находится в ужасе. Оккупанты пытаются избежать обнаружения, перенося свои плавсредства как можно дальше от временно оккупированного Крыма. Кроме того, у захватчиков также наблюдаются проблемы с личным составом ЧФ РФ.

Также мы сообщали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

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