Авіація над Чорним морем — американський літак веде розвідку

Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Samurai — rjbb

Активність американської авіації спостерігається біля південних кордонів Одеської області зараз, 22 травня. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, ворог вивів одиниці флоту на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів сьогодні, 22 травня. Однак споряджені ракетоносії окупанти тримають тільки у Середземному морі. Загроза обстрілів є високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, стали ще потужнішими. Безпілотники тепер оснащені системами залпового вогню "Град" та вже продемонстрували перші успіхи з новим озброєнням.