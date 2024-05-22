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Авиация над Черным морем — американский самолет ведет разведку

22 мая 2024 16:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Авиация над Черным морем — американский самолет ведет разведку
Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Samurai — rjbb
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Активность американской авиации наблюдается у южных границ Одесской области сейчас, 22 мая. Над Черным морем фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, враг вывел единицы флота на дежурство в акватории Черного и Азовского морей сегодня, 22 мая. Однако снаряженные ракетоносители оккупанты держат только в Средиземном море. Угроза обстрелов высока, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже со своих военных портов.

Также мы писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, стали еще более мощными. Беспилотники теперь оснащены системами залпового огня "Град" и продемонстрировали первые успехи с новым вооружением.

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