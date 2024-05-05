Авіація НАТО проводить розвідку у Чорному морі на кримському напрямку

Boeing Bombardier Challenger 650. Фото: bombardier.com

Зараз, 5 травня, біля південних кордонів Одещини фіксується американський розвідувальник Boeing Bombardier Challenger 650. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря. Літак НАТО проводить розвідку на кримському напрямку та на російсько-українських фронтах

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Рух літака. Фото: скриншот.

Bombardier Challenger 650 Artemis

За даними порталу відстеження авіаперельотів, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Літак оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі. Її можна використовувати для наведення високоточної зброї у реальному часі.

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Нагадаємо, станом на сьогодні, 5 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже щоб вивести бойові субмарини окупантам потрібно буквально декілька годин, крім того, запускати "Калібри" росіяни можуть навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.