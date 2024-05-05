Авиация НАТО проводит разведку в Черном море на крымском направлении

Boeing Bombardier Challenger 650. Фото: bombardier.com

Сейчас, 5 мая, у южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing Bombardier Challenger 650. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии, а также над акваторией Черного моря. Самолет НАТО проводит разведку на крымском направлении и на российско-украинских фронтах

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Движение самолета. Фото: скриншот.

Bombardier Challenger 650 Artemis

По данным портала отслеживания авиаперелетов, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Этот самолет оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплекс противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме. Его можно использовать для наведения высокоточного оружия в реальном времени.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, на сегодня, 5 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь, чтобы вывести боевые субмарины, захватчикам нужно буквально несколько часов, кроме того, запускать "Калибры" россияне могут даже из своих военных портов.

Также мы писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что Одесчина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.