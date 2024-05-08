Авіація ВМС НАТО помічена близько кордонів Одеської області — де патрулює розвідувальник

Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express

Сьогодні, 8 травня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на чергування та контролює ситуацію поблизу узбережжя Чорного моря. Наразі американський розвідувальник патрулює в повітряному просторі Румунії, близько кордонів Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює розвідувальник

Маршрут розвідувальника пролягає повітряним простором Румунії, проте літак патрулює близько південних кордонів Одеської області. Зокрема, авіація НАТО помічена в 30 кілометрах від Ізмаїлу. Літак також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря контролюючи ситуацію на воді.



Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

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Нагадаємо, що сьогодні, 8 травня, ворог вивів споряджені ракетоносії на чергування в акваторію Чорного моря після тривалого затишшя. Окрім цього, кораблі із крилатими ракетами "Калібр" також присутні і в Середземному. Загроза ракетних обстрілів надзвичайно висока.

Ми також писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.