Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Авиация ВМС НАТО замечена около границ Одесской области — где патрулирует разведчик arrow

Авиация ВМС НАТО замечена около границ Одесской области — где патрулирует разведчик

8 мая 2024 15:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Авиация ВМС НАТО замечена около границ Одесской области — где патрулирует разведчик
Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 8 мая, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на дежурство и контролирует ситуацию у побережья Черного моря. В настоящее время американский разведчик патрулирует в воздушном пространстве Румынии около границ Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Где патрулирует разведчик

Маршрут разведчика пролегает по воздушному пространству Румынии, однако самолет патрулирует около южных границ Одесской области. В частности, авиация НАТО замечена в 30 километрах от Измаила. Самолет также проводит разведку вдоль берегов Черного моря, контролируя ситуацию на воде.

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Авиация ВМС НАТО замечена около границ Одесской области — где патрулирует разведчик - фото 1
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 8 мая, враг вывел снаряженные ракетоносители на дежурство в акваторию Черного моря после продолжительного затишья. Кроме этого, корабли с крылатыми ракетами "Калибр" также находятся и в Средиземном. Угроза ракетных обстрелов очень высока.

Мы также писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что Одесщина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.

Одесса
разведка
НАТО
самолет
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
безопасность
Румуния
авиация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом