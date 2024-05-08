Авиация ВМС НАТО замечена около границ Одесской области — где патрулирует разведчик

Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express

Сегодня, 8 мая, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на дежурство и контролирует ситуацию у побережья Черного моря. В настоящее время американский разведчик патрулирует в воздушном пространстве Румынии около границ Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Где патрулирует разведчик

Маршрут разведчика пролегает по воздушному пространству Румынии, однако самолет патрулирует около южных границ Одесской области. В частности, авиация НАТО замечена в 30 километрах от Измаила. Самолет также проводит разведку вдоль берегов Черного моря, контролируя ситуацию на воде.



Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 8 мая, враг вывел снаряженные ракетоносители на дежурство в акваторию Черного моря после продолжительного затишья. Кроме этого, корабли с крылатыми ракетами "Калибр" также находятся и в Средиземном. Угроза ракетных обстрелов очень высока.

Мы также писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что Одесщина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.