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Більше 20 крилатих ракет на спорядженні — яка загроза для Одещини від російського флоту

20 травня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Більше 20 крилатих ракет на спорядженні — яка загроза для Одещини від російського флоту
Запуск ракети з морського ракетоносія. Ілюстраттивне фото: росзМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог збільшив кількість споряджених ракетоносіїв у Середземному морі станом на сьогодні, 20 травня. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з них 2 — носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Ракетоносій з 24 "Калібрами" у Середземному морі
Рух ворожого флоту 20 травня. Фото: ВМС

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

  • до Азовського моря — 7 суден; з них жодне не рухалось до протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Ворожий флот і зміна тактики обстрілів

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України, переходячи від використання крилатих ракет морського базування до застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у п'ятницю, 17 травня, було завдано балістичного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області, що призвело до масштабної пожежі на площі 8 000 квадратних метрів.

Також ми писали, що вороже командування наразі уникає виведення ракетоносіїв у Чорне море, побоюючись ударів з боку українських сил. Замість цього, окупанти тримають свої ракетоносії у портах базування Чорного моря, таких як порт Новоросійськ. Відомо, що напередодні там лунали вибухи внаслідок атаки українських безпілотників. Після цього порт відновив свою роботу і завантаження нафти.

Додамо, втрати Чорноморського флоту РФ значні, і можливостей для нарощування кількості бойових кораблів у ворога обмежені. Хоча росіяни мають декілька каналів для поповнення своїх сил, ці можливості стикаються з певними обмеженнями.

Одеса
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