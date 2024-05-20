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Более 20 крылатых ракет на снаряжении — какая угроза для Одесчины от российского флота

20 мая 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Более 20 крылатых ракет на снаряжении — какая угроза для Одесчины от российского флота
Запуск ракеты с морского ракетоносителя. Иллюстративное фото: россМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг увеличил количество снаряженных ракетоносителей в Средиземном море по состоянию на сегодня, 20 мая. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 3 корабля, из них 2 — носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Ракетоноситель с 24 "Калибрами" в Средиземном море
Движение вражеского флота 20 мая. Фото: ВМС

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив проход совершили:

  • до Азовского моря — 7 судов; из них ни одно не двигалось к проливу Босфор;
  • к Черному морю — 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Вражеский флот и смена тактики обстрелов

Напомним, российские захватчики изменили тактику обстрелов юга Украины, переходя от использования крылатых ракет морского базирования к применению баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. В частности, в пятницу, 17 мая, был нанесен баллистический удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, что привело к масштабному пожару на площади 8 000 квадратных метров.

Также мы писали, что вражеское командование избегает вывода ракетоносителей в Черное море, опасаясь ударов со стороны украинских сил. Вместо этого оккупанты держат свои ракетоносители в портах базирования Черного моря, таких как порт Новороссийск. Известно, что накануне там раздавались взрывы в результате атаки украинских беспилотников. После этого порт возобновил свою работу и загрузку нефти.

Добавим, потери Черноморского флота РФ значительны и возможности для наращивания количества боевых кораблей у врага ограничены. Хотя у россиян есть несколько каналов для пополнения своих сил, эти возможности сталкиваются с определенными ограничениями.

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