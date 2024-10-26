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Блокпости по Одесі — що перевіряють військові та правоохоронці

26 жовтня 2024 18:39
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Перевірка документів військовозобов'язаних на блокпостах: що знати
Блокпост в Україні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Останнім часом по Одесі побільшало блокпостів на вулицях. Військові перевіряють чоловіків віком від 18 до 60 років. Поліцейські та співробітники ТЦК вимагають військово-обліковий документ, щоб виявляти порушників мобілізаційних правил.

Про це повідомляє начальник юридичної служби Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Ходаковський

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Які документи потрібно мати при собі

Згідно із Законом України про підготовку та мобілізацію, кожен військовозобов’язаний чоловік віком від 18 до 60 років повинен при собі мати військовий обліковий документ. Він підтверджує реєстрацію у територіальних центрах комплектування (ТЦК) та є обов’язковим для пред’явлення на вимогу. Перевірки проводять поліцейські, співробітники ТЦК та прикордонної служби на блокпостах та прикордонних смугах.

"Блокпости встановлені для того, щоб виявляти порушників правил військового обліку, з'ясовувати всі обставини на місці і в разі необхідності здійснювати доставлення до РТЦК", — каже Юрій Ходаковський. 

Військові не мають права забирати чоловіків

За його словами, на блокпостах працівники ТЦК, поліції та прикордонної служби перевіряють документи, а у разі порушень можуть затримувати призовників та доставляти їх до територіального центру. 

"Хочу зазначити, що доставлення здійснюють працівники поліції. Працівники РТЦК не мають права здійснювати доставлення, тільки в разі добровільної згоди можуть супроводжувати військового зобов'язаного", — додає юрист

Він також додав, що метою блокпостів є виявлення порушників військового обліку, упередження порушень та допомога у дотриманні правил мобілізаційної підготовки.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина, одеситка і нинішній Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України, висловила підтримку рейдам територіальних центрів комплектування (ТЦК) у містах. Також ми писали, що прикордонники Одещини затримали чотирьох пособників, які намагалися нелегально переправити до Молдови призовників.

ТЦК та СП Одеса Новини Одеси Одеська область Одеська ОДА блокпост

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У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

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