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Блокпосты по Одессе — что проверяют военные и правоохранители

26 октября 2024 18:39
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Проверка документов военнообязанных на блокпостах: что знать
Блокпост в Украине. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В последнее время по Одессе стало больше блокпостов на улицах. Военные проверяют мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Полицейские и сотрудники ТЦК требуют военно-учетного документа, чтобы выявлять нарушителей мобилизационных правил.

Об этом сообщает начальник юридической службы Одесского областного ТЦК и СП Юрий Ходаковский.

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Какие документы нужно иметь при себе

Согласно Закону Украины о подготовке и мобилизации, каждый военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь военный учетный документ. Он подтверждает регистрацию в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и является обязательным для предъявления по требованию. Проверки проводят полицейские, сотрудники ТЦК и пограничной службы на блокпостах и пограничных полосах.

"Блокпосты установлены для того, чтобы выявлять нарушителей правил военного учета, выяснять все обстоятельства на месте и в случае необходимости доставлять в РТЦК", — говорит Юрий Ходаковский.

Военные не имеют права забирать мужчин

По его словам, на блокпостах работники ТЦК, полиции и пограничной службы проверяют документы, а в случае нарушений могут задерживать призывников и доставлять их в территориальный центр.

"Хочу отметить, что доставку осуществляют работники полиции. Работники РТЦК не имеют права осуществлять доставку, только в случае добровольного согласия могут сопровождать военного обязанного", — добавляет юрист.

Он также добавил, что целью блокпостов является выявление нарушителей военного учета, предупреждение нарушений и помощь в соблюдении правил мобилизационной подготовки.

Напомним, Ольга Стефанишина, одесситка и нынешний Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины, выразила поддержку рейдам территориальных центров комплектования (ТЦК) в городах. Также мы писали, что пограничники Одесской области задержали четырех пособников, которые пытались нелегально переправить в Молдову призывников.

ТЦК и СП Одесса Новости Одессы Одесская область Одесская ОГА блокпост

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