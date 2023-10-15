Бояться дронів: Росія встановила оборонний бар’єр біля Севастополя

Супутниковий знімок загородження біля Севастополя. Фото: скриншот

Держава-агресорка Росія встановила нові загородження поблизу Севастопольської бухти, де розташована головна база Чорноморського флоту. Однак супутникове фото свідчить, що "оборонний" бар’єр уже не цілий.

Про це написав OSINT-аналітик Бреді Африк.

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Here's a recent look at the barriers Russia has placed at the entrance to Sevastopol harbor in Crimea to counter Ukraine's naval drones. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu — Brady Africk (@bradyafr) October 14, 2023

"Ось нещодавній огляд загороджень, які Росія встановила на вході в Севастопольську бухту в Криму, щоб протистояти українським морським дронам", — йдеться у повідомленні.

За словами аналітика, найімовірніше, окупанти хотіли захистити свої кораблі від українських атак, які останнім часом почастішали.

Нагадаємо, Збройні сили України двічі уразили корабель "Павел Державин", а вчора ще й підбили рятувальне судно "Николай Муру". Останній зазнав відповідних пошкоджень, але наразі його вже відбуксовують для проведення необхідних ремонтних робіт. Патрульний корабель "Павел Державин" отримав серйозні ушкодження, які не підлягають відновленню.

Також, британська розвідка вважає, що Росія утримається від блокування українського експорту Чорним морем, оскільки боїться втратити свій флот. Після ударів у вересні 2023 року, держава-агресорка збільшила заходи оборони флоту. Кораблі та підводні човни, включно з ракетоносіями, перебазували з Севастополя до Новоросійська.

Додамо, що Росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот.