Боятся дронов: Россия установила оборонный барьер у Севастополя

Спутниковый снимок заграждения возле Севастополя. Фото: скриншот

Россия установила новые заграждения вблизи Севастопольской бухты, где находится главная база Черноморского флота. Однако спутниковое фото свидетельствует, что "оборонительный" барьер уже не цел.

Об этом написал OSINT-аналитик Брэди Африк.

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Здесь современный вид на barriers Russia has placed in entrance to Sevastopol harbor in Crimea to counter Ukraine's naval drones. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu — Brady Africk (@bradyafr) октябрь 14, 2023

"Вот недавний обзор заграждений, которые Россия установила на входе в Севастопольскую бухту в Крыму, чтобы противостоять украинским морским дронам", — говорится в сообщении.

По словам аналитика, вероятнее всего, оккупанты хотели защитить свои корабли от украинских атак, которые участились в последнее время.

Напомним, Вооруженные силы Украины дважды поразили корабль "Павел Державин", а вчера еще подбили спасательное судно "Николай Муру". Последний получил соответствующие повреждения, но сейчас его уже буксируют для проведения необходимых ремонтных работ. Патрульный корабль "Павел Державин" получил серьезные повреждения, не подлежащие восстановлению.

Также, британская разведка считает, что Россия воздержится от блокирования украинского экспорта по Черному морю, поскольку боится потерять свой флот. После ударов в сентябре 2023 года государство-агрессор увеличило меры обороны флота. Корабли и подлодки, включая ракетоносители, перебазировали из Севастополя в Новороссийск.

Добавим, что Россияне продолжают перемещать боевые корабли в Новороссийск. В настоящее время ракетоносители на Крымском полуострове находятся в бухтах Севастополя, откуда логистически трудно быстро перекинуть флот.