Ціни на черешню в Одесі у травні — скільки коштує

Черешня на прилавках одеського ринку. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках ціни на черешню потроху почала повзти вниз. Ще зовсім нещодавно кілограм ягід коштував до 1500 гривень, але тепер можна знайти імпортну черешню вже по 800. Продавці пояснюють: на зміну грецькій приїхала іспанська, вона виявилася дешевшою. А ось український урожай ще на підході.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на "Новий ринок" в Одесі, щоб подивитися, які ціни цього тижня на літню ягоду.

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Черешню беруть у подарунок

Цієї весни черешня здивувала не лише смаком, а й ціною. Ще кілька тижнів тому на ринку продавали грецьку черешню по 1500 гривень за кілограм. Та зараз на прилавках нова партія — з Іспанії, і вона значно дешевша.

"Та черешня була з Греції, дорога — 1500 гривень за кіло, а тепер маємо іспанську, вона у постачальника по 500, а у нас по 800. Це з доставкою", — розповідає продавчиня ринку.

Продавчиня показує пластикові лоточки з черешнею: один — майже кілограмовий, інший трохи менший. За 700-800 грамів просять 700 гривень. Попри ціну, ягоду беруть.

"Хто раніше вже куштував, той повертається, телефонує, замовляє", — додає жінка.

Продавчиня також розповіла, що покупці частіше беруть черешню на подарунок чи до святкового столу, бо виглядає вона гарно, а коштує вже не так захмарно.

Скільки коштує черешня

На сусідньому прилавку інша продавчиня підтверджує: іспанська черешня тримається на рівні 800 гривень за кілограм. Але додає, що невдовзі ситуація знову зміниться.

"Є черешня з Іспанії — вона зараз 100 гривень за 100 грамів. Але вже ось-ось чекаємо на нашу, українську", — каже вона.

Продавці прогнозують, що поява місцевої черешні ще більше зіб’є ціну, бо хоч іспанська ягода виглядає привабливо, але українці традиційно чекають на рідну. За словами самих же продавців, українська ягода "солодша і пахне літом".

Нагадаємо, на ринках Одеси полуниця нарешті почала дешевшати, вже 220 гривень за великі ягоди. Також ми писали, що мед у цьому році може стати розкішшю для українців.