Цены на черешню в Одессе в мае - сколько стоит

Черешня на прилавках одесского рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках цены на черешню понемногу начали ползти вниз. Еще совсем недавно килограмм ягод стоил до 1500 гривен, но теперь можно найти импортную черешню уже по 800. Продавцы объясняют: на смену греческой приехала испанская, она оказалась дешевле. А вот украинский урожай еще на подходе.

Журналисты Новини.LIVE отправились на "Новый рынок" в Одессе, чтобы посмотреть, какие цены на этой неделе на летнюю ягоду.

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Черешню берут в подарок

Этой весной черешня удивила не только вкусом, но и ценой. Еще несколько недель назад на рынке продавали греческую черешню по 1500 гривен за килограмм. Но сейчас на прилавках новая партия — из Испании, и она значительно дешевле.

"Та черешня была из Греции, дорогая — 1500 гривен за килограмм, а теперь имеем испанскую, она у поставщика по 500, а у нас по 800. Это с доставкой", — рассказывает продавец рынка.

Продавщица показывает пластиковые лоточки с черешней: один — почти килограммовый, другой чуть меньше. За 700-800 граммов просят 700 гривен. Несмотря на цену, ягоду берут.

"Кто раньше уже пробовал, тот возвращается, звонит, заказывает", — добавляет женщина.

Продавщица также рассказала, что покупатели чаще берут черешню на подарок или к праздничному столу, потому что выглядит она красиво, а стоит уже не так заоблачно.

Сколько стоит черешня

На соседнем прилавке другая продавщица подтверждает: испанская черешня держится на уровне 800 гривен за килограмм. Но добавляет, что вскоре ситуация снова изменится.

"Есть черешня из Испании — она сейчас 100 гривен за 100 граммов. Но уже вот-вот ждем нашу, украинскую", — говорит она.

Продавцы прогнозируют, что появление местной черешни еще больше собьет цену, потому что хоть испанская ягода выглядит привлекательно, но украинцы традиционно ждут родную. По словам самих же продавцов, украинская ягода "слаще и пахнет летом".

Напомним, на рынках Одессы клубника наконец-то начала дешеветь, уже 220 гривен за крупные ягоды. Также мы писали, что мед в этом году может стать роскошью для украинцев.