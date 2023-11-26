Через негоду перекрили ще низку автодоріг — список

Засніжена дорога на Одещині. Фото: скриншот із відер

В Одеській та Миколаївській областях, де сьогодні вирує негода, перекрили ще декілька ділянок доріг. Через сильний снігопад і вітер пересування деякими транспортними магістралями є небезпечним для водіїв.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Читайте також:

Які траси перекриті ввечері 26 листопада

Як зазначив Найєм, через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ — Одеса км 274+435 — км 466+700 з 19:30 год заборонено рух для всіх видів транспорту. Орієнтовно на 4 години.

Також з 20:00 заборонено рух:

М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів);

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 — км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);

Р-75 КПП "Тимковс" — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв — Доманівка — Берізки, км 120+000 — км 173+204;

T-15-10 /Н-24/ — Арбузинка — Єланець — Нова Одеса, км 0+000 — км 70+000;

Т-15-04 Первомайськ — Новоукраїнка, км 1+441 — км 29+445 (в межах Миколаївської області).

Перекриті дороги станом на вечір 26 листопада. Фото: t.me/mykolaivskaODA

"Про відновлення руху повідомимо. Будьте обережні та не виїжджайте без потреби на дороги. Служби відновлення працюють безперервно, щоб забезпечити проїзд на автошляхах. Негода набирає обертів — бережіть себе", — додав Мустафа Найєм.

Мустафа Найєм про ситуацію на дорогах у Одеській та Миколаївській областях

Нагадаємо, як повідомлялося через складні погодні умови Молдова 26 листопада ухвалила рішення про призупинення роботи двох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Як відомо, сьогодні в Одеському регіоні потужний снігопад та сильний вітер.

Через жахливі погодні умови на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Також з'явилася інформація, що перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси.