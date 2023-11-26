Через негоду перекрили ще низку автодоріг — список
В Одеській та Миколаївській областях, де сьогодні вирує негода, перекрили ще декілька ділянок доріг. Через сильний снігопад і вітер пересування деякими транспортними магістралями є небезпечним для водіїв.
Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.
Які траси перекриті ввечері 26 листопада
Як зазначив Найєм, через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ — Одеса км 274+435 — км 466+700 з 19:30 год заборонено рух для всіх видів транспорту. Орієнтовно на 4 години.
Також з 20:00 заборонено рух:
- М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів);
- Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 — км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);
- Р-75 КПП "Тимковс" — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка (в межах Миколаївської області);
- Т-15-06 Миколаїв — Доманівка — Берізки, км 120+000 — км 173+204;
- T-15-10 /Н-24/ — Арбузинка — Єланець — Нова Одеса, км 0+000 — км 70+000;
- Т-15-04 Первомайськ — Новоукраїнка, км 1+441 — км 29+445 (в межах Миколаївської області).
"Про відновлення руху повідомимо. Будьте обережні та не виїжджайте без потреби на дороги. Служби відновлення працюють безперервно, щоб забезпечити проїзд на автошляхах. Негода набирає обертів — бережіть себе", — додав Мустафа Найєм.
Нагадаємо, як повідомлялося через складні погодні умови Молдова 26 листопада ухвалила рішення про призупинення роботи двох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Як відомо, сьогодні в Одеському регіоні потужний снігопад та сильний вітер.
Через жахливі погодні умови на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Також з'явилася інформація, що перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси.
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