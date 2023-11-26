Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Через негоду перекрили ще низку автодоріг — список arrow

Через негоду перекрили ще низку автодоріг — список

26 листопада 2023 22:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Через негоду перекрили ще низку автодоріг — список
Засніжена дорога на Одещині. Фото: скриншот із відер
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Одеській та Миколаївській областях, де сьогодні вирує негода, перекрили ще декілька ділянок доріг. Через сильний снігопад і вітер пересування деякими транспортними магістралями є небезпечним для водіїв. 

Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм

Читайте також:

Які траси перекриті ввечері 26 листопада

Як зазначив Найєм, через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ — Одеса км 274+435 — км 466+700 з 19:30 год заборонено рух для всіх видів транспорту. Орієнтовно на 4 години. 

Також з 20:00 заборонено рух:

  • М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів);
  • Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 — км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);
  • Р-75 КПП "Тимковс" — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка (в межах Миколаївської області);
  • Т-15-06 Миколаїв — Доманівка — Берізки, км 120+000 — км 173+204;
  • T-15-10 /Н-24/ — Арбузинка — Єланець — Нова Одеса, км 0+000 — км 70+000;
  • Т-15-04 Первомайськ — Новоукраїнка, км 1+441 — км 29+445 (в межах Миколаївської області).
Перекриті дороги станом на вечір 26 листопада. Фото: t.me/mykolaivskaODA
Перекриті дороги станом на вечір 26 листопада. Фото: t.me/mykolaivskaODA

"Про відновлення руху повідомимо. Будьте обережні та не виїжджайте без потреби на дороги. Служби відновлення працюють безперервно, щоб забезпечити проїзд на автошляхах. Негода набирає обертів — бережіть себе", — додав Мустафа Найєм. 

Мустафа Найєм про ситуацію на дорогах у Одеській та Миколаївській областях
Мустафа Найєм про ситуацію на дорогах у Одеській та Миколаївській областях

Нагадаємо, як повідомлялося через складні погодні умови Молдова 26 листопада ухвалила рішення про призупинення роботи двох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Як відомо, сьогодні в Одеському регіоні потужний снігопад та сильний вітер.

Через жахливі погодні умови на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Також з'явилася інформація, що перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Актуальне по темі