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Из-за непогоды перекрыли еще ряд автодорог — список

26 ноября 2023 22:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Из-за непогоды перекрыли еще ряд автодорог — список
Заснеженная дорога в Одесской области. Фото: скриншот из ведер
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Одесской и Николаевской областях, где сегодня свирепствует непогода, перекрыли еще несколько участков дорог. Из-за сильного снегопада и ветра передвижение по некоторым транспортным магистралям опасно для водителей.

Об этом сообщил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

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Как отметил Найем, из-за снега, плохой видимости и сильного ветра на автодороге М-05 Киев — Одесса км 274+435 — км 466+700 с 19:30 запрещено движение для всех видов транспорта. Примерно на четыре часа.

Также с 20:00 запрещено движение:

  • М-13 Кропивницкий — Платоново (на г. Кишинев);
  • Н-24 Благовещенское — Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 — км 132+000 (от границы с Кировоградской областью в г. Вознесенск);
  • Р-75 КПП "Тимковс" — Балта — Первомайск — Домановка — Александровка (в пределах Николаевской области);
  • Т-15-06 Николаев — Домановка — Березки, км 120+000 — км 173+204;
  • T-15-10 /Н-24/ — Арбузинка — Еланец — Новая Одесса, км 0+000 км 70+000;
  • Т-15-04 Первомайск — Новоукраинка, км 1+441 — км 29+445 (в пределах Николаевской области).
Перекрытые дороги по состоянию на вечер 26 ноября. Фото: t.me/mykolaivskaODA
Перекрытые дороги по состоянию на вечер 26 ноября. Фото: t.me/mykolaivskaODA

"О возобновлении движения сообщим. Будьте осторожны и не выезжайте без нужды на дороги. Службы восстановления работают непрерывно, чтобы обеспечить проезд на автодорогах. Непогода набирает обороты — берегите себя", добавил Мустафа Найем.

Мустафа Найем о ситуации на дорогах в Одесской и Николаевской областях
Мустафа Найем о ситуации на дорогах в Одесской и Николаевской областях

Напомним, как сообщалось из-за сложных погодных условий, Молдова 26 ноября приняла решение о приостановке работы двух пунктов пропуска на границе с Украиной. Как известно, сегодня в Одесском регионе сильный снегопад и сильный ветер.

Из-за ужасных погодных условий в Одесской области было принято решение полностью остановить движение любого вида транспорта на трассе Киев — Одесса. Также появилась информация, что перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Киева в Одессу.

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