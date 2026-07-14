Чергова аварія із маршруткою під Одесою: є постраждалі

ДТП на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Марія Луценко Редактор

Уранці 14 липня на трасі Одеса—Південне сталася дорожньо-транспортна пригода. Після зіткнення вантажівки з мікроавтобусом декілька пасажирів отримали травми. Постраждалих госпіталізували, а поліція з'ясовує всі обставини аварії. Водіїв також перевірять на стан сп'яніння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Аварія біля Одеси

ДТП сталася в межах Фонтанської громади Одеського району. За попередньою інформацією поліції, 35-річний водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції та врізався в мікроавтобус, який їхав попереду в тому ж напрямку.

Постраждали пасажири

Унаслідок зіткнення травмувалися троє пасажирів мікроавтобуса: дві жінки віком 51 і 62 роки та 52-річний чоловік. Медики доправили їх до лікарні з різними травмами. Інші пасажири мікроавтобуса, а також водії обох транспортних засобів по медичну допомогу не зверталися.

Триває перевірка

На місці працювали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Обох водіїв перевірять на стан сп'яніння. Після завершення перевірки правоохоронці дадуть події правову оцінку.

Інші ДТП

Зазначимо, це вже не перша серйозна аварія за участю автобуса на Одещині за останній час. Так, 9 липня на трасі Одеса—Київ поблизу села Одаї Березівського району зіткнулися вантажівка MAN і маршрутний мікроавтобус Mercedes, який перевозив пасажирів. Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми. Після удару маршрутка перекинулася, а правоохоронці розпочали розслідування причин аварії.

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса–Рені, поблизу села Камчик, 24 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. У ДТП зіткнулися два автомобілі та мотоцикл. Унаслідок удару травми отримали троє учасників дорожнього руху. Їх доставили до медичного закладу, інформація про стан постраждалих уточнюється.

Також Новини.LIVE писали, що вдень 12 квітня у Пересипському районі Одеси сталася смертельна аварія. Під колесами вантажівки загинула жінка, яка переходила дорогу не по пішохідному переході. В поліції повідомили, що ДТП сталася на перехресті проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. За попередніми даними, 32-річний водій вантажівки наїхав на 59-річну жінку. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці.