Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чергове загострення у Медведєва — йому шкода, що росіяни не поцілили в Зеленського arrow

Чергове загострення у Медведєва — йому шкода, що росіяни не поцілили в Зеленського

7 березня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чергове загострення у Медведєва — йому шкода, що росіяни не поцілили в Зеленського
Експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російський політик вже неодноразово відзначався гучними заявами з приводу вторгнення РФ в Україну. Ось і зараз Медведєву шкода, що ракета під час обстрілу Одеси потрапила в ціль, а не по президентському кортежу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв.

Читайте також:

Заява Медведєва

Заступник голови Ради Безпеки РФ ствердив, що удар по Одесі наносився по раніше запланованому місцю і ціллю був не кортеж Зеленського.

"Ось усім все зрозуміло. І те, що жодного удару по кортежу в Одесі не було. І те, що якби ціль була встановлена – вони б вразили", — написав політик. 

Медведєв зазначив, що йому прикро, що атака була саме по інфраструктурі, а не по кортежу Президента.

"Але ось прикро все одно якось. Шкода, що точно вони запустили в наперед сплановане місце", — йдеться у дописі.

Заява РФ

Міноборони РФ підтвердило обстріл Одеси 6 березня. Вони заявляють, що росіяни нібито влучили в ангар в промисловому портовому районі Одеси. За їхніми твердженнями, там начебто здійснювалась підготовка бойової техніки ЗСУ.

Чергове загострення у Медведєва — йому шкода, що росіяни не поцілили в Зеленського - фото 1
Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Обстріл Одеси 6 березня

Вчора, 6 березня російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Терористи застосували балістичну ракету для атаки на місто, внаслідок чого загинули п'ятеро людей.

Ми повідомляли, що на той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Міжнародні гості, на щастя, не постраждали.

Пізніше керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що між атакою Росії на Одесу та візитом в місто Зеленського немає жодних зв'язків.

Нагадаємо, що заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову зробив "сенсаційну" заяву про статус України. На його думку, Україна є частиною Росії. Скандальний політик висловив територіальні амбіції, заявивши, що Україна має вважатися частиною Росії, спростовуючи думку про її суверенітет.

Також ми писали, що на брифінгу Дмитро Медвєдєв заявив, що Росія повинна захопити Одесу і дійти до Києва. На це відреагували у ЄС, заявивши, що не коментуватимуть одіозних заяв людей, які намагаються привернути до себе увагу, і порадили йому звернутися до психіатра

Володимир Зеленський
Одеса
російські війська
росіяни
Одеська область
обстріли
Дмитро Медведєв
Одеський порт
Новини Одеси
ракета
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня