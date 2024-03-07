Очередное обострение у Медведева — ему жаль, что россияне не попали в Зеленского
Российский политик уже неоднократно отмечался громкими заявлениями по поводу вторжения РФ в Украину. Вот и сейчас Медведеву жалко, что ракета во время обстрела Одессы попала в цель, а не по президентскому кортежу.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале экспрезидент России Дмитрий Медведев.
Заявление Медведева
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ утвердил, что удар по Одессе наносился по ранее запланированному месту и целью не был кортеж Зеленского.
"Вот всем все понятно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что если бы цель была установлена, они поразили бы", — написал политик.
Медведев отметил, что ему досадно, что атака была именно по инфраструктуре, а не по кортежу президента.
"Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно они запустили в заранее спланированное место", — говорится в сообщении.
Заявление РФ
Минобороны РФ подтвердило обстрел Одессы 6 марта. Они заявляют, что россияне якобы попали в ангар в промышленном портовом районе Одессы. По их утверждениям, там якобы осуществлялась подготовка боевой техники ВСУ.
Обстрел Одессы 6 марта
Вчера, 6 марта, российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Террористы применили баллистическую ракету для атаки на город, в результате чего погибли пять человек.
Мы сообщали, что в то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Международные гости, к счастью, не пострадали.
Позже руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что между атакой России на Одессу и визитом в город Зеленского нет никаких связей.
Напомним, что заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова сделал "сенсационное" заявление о статусе Украины. По его мнению, Украина является частью России. Скандальный политик выразил территориальные амбиции, заявив, что Украина должна считаться частью России, опровергая мнение о ее суверенитете.
Также мы писали, что на брифинге Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна захватить Одессу и дойти до Киева. На это отреагировали в ЕС, заявив, что не будут комментировать одиозные заявления людей, которые пытаются привлечь к себе внимание, и посоветовали ему обратиться к психиатру.
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