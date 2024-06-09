У морі краще не купати дітей — одеський еколог

Діти граються у воді. Фото: Новини.LIVE

Небезпека для тих, хто любить купатися в морі, зростає разом із температурою води та загрозами екологічних катастроф. Екологи закликають до обережності, особливо з дітьми, адже після через військові дії РФ у Чорне море регулярно відбувається викид двоокису вуглецю.



Про це журналістам Новини.LIVE розказав одеський еколог Сергій Степаненко.

"Не можемо не враховувати й той факт, що з кожним роком температура морської води стає все більшою, що створює кращі умови для розмноження всіляких біологічних забруднювачів", — зауважив він.

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Крім того, пожежі від російських дронів та викиди вуглеводу, наразили прибережну зону на серйозні небезпеки. Екологічні збитки, які супроводжують ці катастрофи, негативно впливають на стан морського середовища та можуть мати серйозні наслідки для здоров'я, особливо дітей.

"Нехай вони на свій розсуд, що хочуть то роблять, але не ведіть дітей купатися. Діти все ж таки найбільш вразлива верства нашого населення і їх потрібно все ж таки берегти для майбутнього нашої країни", — підкреслив еколог.

Нагадаємо, вчора в Одесі офіційно відкрився перший пляж "Калетон". Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки коштують послуги. Загалом у місті та області будуть доступні для відпочивальників близько 20 пляжів.

Також ми писали, що підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС призвів до катастрофічного забруднення навколишніх водних об'єктів, зокрема Одеської затоки, яка ще протягом кількох років відчуватиме наслідки цього терору. До моря було винесено всі сміттєзвалища та скотомогильники, розташовані нижче за Каховською ГЕС, що значно погіршило ситуацію.