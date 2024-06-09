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Черное море опасно для детей — одесский эколог предупредил о катастрофических последствиях

9 июня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В море лучше не купать детей – одесский эколог
Дети играют в воде. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Опасность для любителей купаться в море растет вместе с температурой воды и угрозами экологических катастроф. Экологи призывают к осторожности, особенно с детьми, ведь после из-за военных действий РФ в Черное море регулярно происходит выброс двуокиси углерода.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог Сергей Степаненко.

"Не можем не учитывать и тот факт, что с каждым годом температура морской воды становится все больше, что создает лучшие условия для размножения всевозможных биологических загрязнителей", — отметил он.

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Кроме того, пожары от российских дронов и выбросы углевода подвергли прибрежную зону серьезным опасностям. Экологический ущерб, сопровождающий эти катастрофы, негативно влияет на состояние морской среды и может иметь серьезные последствия для здоровья, особенно детей.

"Пусть они по своему усмотрению, что хотят то, делают, но не ведите детей купаться. Дети все же наиболее уязвимые слои нашего населения и их нужно все же беречь для будущего нашей страны", — подчеркнул эколог.

Напомним, вчера в Одессе официально открылся первый пляж "Калетон". Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько стоят услуги. В общей сложности в городе и области будут доступны для отдыхающих около 20 пляжей.

Также мы писали, что подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к катастрофическому загрязнению окружающих водных объектов, в частности Одесского залива, который еще несколько лет будет испытывать последствия этого террора. К морю были вынесены все мусорные свалки и скотомогильники, расположенные ниже Каховской ГЭС, что значительно ухудшило ситуацию.

Одесса
катастрофа
Одесская область
экология
Черное море
Новости Одессы
дети

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