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Чорне море під контролем американської розвідки — літак НАТО вийшов на патрулювання

14 травня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чорне море під контролем американської розвідки — літак НАТО вийшов на патрулювання
Літак розвідки НАТО P-8A Poseidon MPA. Фото: Boeing Defence
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання акваторією Чорного моря зараз, 14 травня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько Кілії та Ізмаїлу, проте зараз  Boeing P-8A Poseidon патрулює над водами Чорного моря.

Літак НАТО патрулює над акваторією Чорного моря 14 травня
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні,14 травня, ворог надалі не виводить споряджені ракетоносії на чергування в акваторію Чорного моря. Однак кораблі із "Калібрами" досі залишаються присутніми у Середземному морі. Загроза ракетних обстрілів залишається, адже росіяни можуть запускати  крилаті ракети навіть з військових портів.

Ми раніше повідомляли, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, за якими загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.

США
Одеса
розвідка
НАТО
літак
Чорне море
Румунія
Одеська область
авіація

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