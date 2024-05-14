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Черное море под контролем американской разведки —самолет НАТО вышел на патрулирование

14 мая 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Черное море под контролем американской разведки —самолет НАТО вышел на патрулирование
Самолет разведки НАТО P-8A Poseidon MPA. Фото: Boeing Defence
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование акваторией Черного моря сейчас, 14 мая. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика проходил воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около Килии и Измаила, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.

Самолет НАТО патрулирует над акваторией Черного моря 14 мая
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 14 мая, враг в дальнейшем не выводит снаряженные ракетоносители на дежурство в акваторию Черного моря. Однако корабли с "Калибрами" до сих пор остаются в Средиземном море. Угроза ракетных обстрелов остается, ведь россияне могут запускать крылатые ракеты даже из военных портов.

Мы ранее сообщали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

США
Одесса
разведка
НАТО
самолет
Черное море
Румыния
Одесская область
авиация

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