Чорне море під контролем авіації НАТО — розвідувальний літак помічений над акваторією

Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express

Сьогодні, 3 травня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon знову вийшов на чергування. Наразі американський розвідувальник патрулює над акваторією Чорного моря за 100 кілометрів від берегів Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює розвідувальник

Літак проводить розвідку над акваторією Чорного моря, контролюючи ситуацію у воді. До цього маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румуні.



Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

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Ми писали, що сьогодні, 3 травня, ракетоносії ворожого флоту продовжують перебувати на чергуванні в акваторії Середземного моря. Інші кораблі росіяни надалі тримають у пунктах базування, однак вони можуть запускати ракети по південних регіонах навіть зі своїх військових портів.

Також ми повідомляли, що Росія продовжує обстрілювати Одесу балістикаю, запускаючи ракети з території тимчасово окупованого Криму. Ворог здійснив ракетні удари по цивільному населенню, внаслідок яких є руйнування інфраструктури, постраждалі та жертви серед мирних одеситів.



Додамо, що українські морські дрони викликали такий ступінь тривоги серед російських військових, що вони бояться виводити надводні кораблі в Чорне море. Останнім часом загарбники використовують тільки альтернативні засоби — субмарини.