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Черное море под контролем авиации НАТО — разведывательный самолет замеченный над акваторией

3 мая 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Черное море под контролем авиации НАТО — разведывательный самолет замеченный над акваторией
Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 3 мая, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon снова вышел на дежурство. В настоящее время американский разведчик патрулирует над акваторией Черного моря в 100 километрах от берегов Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует разведчик

Самолет проводит разведку над акваторией Черного моря, контролируя ситуацию в воде. До этого маршрут поисковика пролегал воздушным пространством Румынии.

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Черное море под контролем авиации НАТО — разведывательный самолет замеченный над акваторией - фото 1
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 3 мая, ракетоносители вражеского флота продолжают находиться на дежурстве в акватории Средиземного моря. Другие корабли россияне держат в пунктах базирования, однако они могут запускать ракеты по южным регионам даже со своих военных портов.

Также мы сообщали, что Россия продолжает обстреливать Одессу баллистика, запуская ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Враг совершил ракетные удары по гражданскому населению, в результате которых разрушены инфраструктура, пострадавшие и жертвы среди мирных одесситов.

Добавим, что украинские морские дроны вызвали такую тревогу среди российских военных, что они боятся выводить надводные корабли в Черное море. В последнее время захватчики используют только альтернативные средства – субмарины.

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