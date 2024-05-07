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Чорне море під контролем авіації — розвідувальна місія літака НАТО

7 травня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чорне море під контролем авіації — розвідувальна місія літака НАТО
Boeing RC-135W Rivet Joint на патрулюванні. Фото: Wikimedia
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 7 травня, розвідувальник НАТО Boeing RC-135W Rivet Joint знову вийшов на чергування.  Літак патрулює у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Які місії виконує

Літак-розвідувальник RC-135V/W був створений для радіо- та радіотехнічної розвідки. Він використовується для боротьби з авіацією та системою ППО противника. Сьогодні він злетів з Греції та забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника (включаючи винищувачі-перехоплювачі та ЗРК), а також мереж радіозв'язку його авіації та бортових радіоелектронних засобів вздовж південних кордонів Одеської області.

Де патрулює розвідка НАТО

До цього маршрут розвідувальника  пролягав повітряним простором Румунії, Болгарії та Греції.  Літак проводить розвідку над акваторією Чорного моря, контролюючи ситуацію у воді на кримському напрямку.

Розвідувальник НАТО патрулює Чорне море
Маршрут розвідувальника сьогодні, 7 травня. Фото: скриншот

Відомо, що британський військовий літак Boeing RC-135W Rivet Joint злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня, ворог збільшив свою присутність у Середземному морі — наразі там чергують два споряджені ракетоносії. Кораблі у Чорному перебувають у пунктах базування, але загроза ракетних обстрілів все одно лишається.

Ми також писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.

Одеса
розвідка
Крим
НАТО
літак
Чорне море
Новини Одеси
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авіація

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