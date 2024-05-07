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Ворог збільшив кількість ракетоносіїв на чергуванні — яка загроза для Одещини

7 травня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв на чергуванні — яка загроза для Одещини
Кораблі на чергуванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 7 травня, ворог збільшив свою присутність у Середземному морі — наразі там чергують два споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування, проте загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному — 3 кораблі, з яких 2 носія крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв на чергуванні — яка загроза для Одещини - фото 1
Кількість кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Рух ворожих суден Керченською протокою

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 1 судно, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку Босфору.

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Додамо, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.  

Одеса
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
загроза кораблів
ракетоносій

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