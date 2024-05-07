Ворог збільшив кількість ракетоносіїв на чергуванні — яка загроза для Одещини

Кораблі на чергуванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 7 травня, ворог збільшив свою присутність у Середземному морі — наразі там чергують два споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування, проте загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному — 3 кораблі, з яких 2 носія крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Кількість кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Рух ворожих суден Керченською протокою

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 1 судно, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку Босфору.

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Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Додамо, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.