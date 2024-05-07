Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины

Корабли на дежурстве в море. Иллюстративное фото: росСМИ

По состоянию на сегодняшний день, 7 мая, враг увеличил свое присутствие в Средиземном море — сейчас там дежурят два снаряженных ракетоносителя. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования, однако угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном — 3 корабля, из которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Количество кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Движение враждебных судов Керченским проливом

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовского моря — 1 судно, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении Босфора.

Больше о вражеском флоте

Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Добавим, что подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян ночью на 6 мая. Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.