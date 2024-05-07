Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины arrow

Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины

7 мая 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины
Корабли на дежурстве в море. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на сегодняшний день, 7 мая, враг увеличил свое присутствие в Средиземном море — сейчас там дежурят два снаряженных ракетоносителя. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования, однако угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном — 3 корабля, из которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины - фото 1
Количество кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Движение враждебных судов Керченским проливом

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Азовского моря — 1 судно, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении Босфора.

Больше о вражеском флоте

Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Добавим, что подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян ночью на 6 мая. Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.

Одесса
российские войска
Черное море
корабль
Одесская область
Азовское море
Новости Одессы
угроза кораблей
ракетоноситель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень