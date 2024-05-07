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Черное море под контролем авиации — разведывательная миссия самолета НАТО

7 мая 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Черное море под контролем авиации — разведывательная миссия самолета НАТО
Boeing RC-135W Rivet Joint на патрулировании. Фото: Wikimedia
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 7 мая, разведчик НАТО Boeing RC-135W Rivet Joint снова вышел на дежурство. Самолет патрулирует в воздушном пространстве Румынии, а также над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Какие миссии выполняет

Самолет-разведчик RC-135V/W был создан для радио- и радиотехнической разведки. Он используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника. Сегодня он взлетел из Греции и обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а также сети радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств вдоль южных границ Одесской области.

Где патрулирует разведка НАТО

До этого маршрут поисковика пролегал через воздушное пространство Румынии, Болгарии и Греции. Самолет проводит разведку над акваторией Черного моря, контролируя ситуацию в воде на крымском направлении.

Разведчик НАТО патрулирует Черное море
Маршрут разведчика сегодня, 7 мая. Фото: скриншот

Известно, что британский военный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 7 мая, враг увеличил свое присутствие в Средиземном море — сейчас там дежурят два снаряженных ракетоносителя. Корабли в Черном находятся в пунктах базирования, но угроза ракетных обстрелов все равно остается.

Мы также писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что Одесчина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей оккупацией города.

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