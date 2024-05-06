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Розвідка НАТО знову виконує завдання поблизу Одеської області — подробиці місії літака

6 травня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розвідка НАТО знову виконує завдання поблизу Одеської області — подробиці місії літака
Літак Bombardier Challenger 650. Фото: Bombardier Defense
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Зараз, 6 травня, біля південних кордонів Одещини фіксується американський розвідувальник Boeing Bombardier Challenger 650. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії, поблизу берегів Чорного моря та вздовж кордону із Молдовою.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Літак Challenger 650 належить до новітніх розробок оборонного комплексу США та оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину. Цей літак оснащений комплексом протидії системам РЕБ та здатний виконувати завдання у небезпечних регіонах із хорошою протиповітряною обороною. Крім того, літак оснащений приладами для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. 

Де патрулює розвідувальник

За даними порталу відстеження авіаперельотів, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії.  Окрім того, розвідувальник здійснює вильоти й над акваторією Чорного моря. 
 

Розвідувальник НАТО близько Одещини
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, станом на сьогодні, 6 травня, ворог тримає на чергуванні у Середземному морі споряджений ракетоносій. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" росіяни можуть навіть зі своїх військових портів, також багато часу не займає виведення бойових субмарин в акваторії морів.

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.

Одеса
розвідка
НАТО
літак
Чорне море
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