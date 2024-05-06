Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow ​Загроза ракетних обстрілів Одеси залишається — які маневри проводить флот окупантів у морях arrow

​Загроза ракетних обстрілів Одеси залишається — які маневри проводить флот окупантів у морях

6 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
​Загроза ракетних обстрілів Одеси залишається — які маневри проводить флот окупантів у морях
Кораблі на чергуванні в морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 6 травня, ворог тримає на чергуванні у Середземному морі споряджений ракетоносій. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" росіяни можуть навіть зі своїх військових портів, також багато часу не займає виведення бойових субмарин в акваторії морів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
​Загроза ракетних обстрілів Одеси залишається — маневри флоту окупантів у морях - фото 1
Кількість кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Рух ворожих суден Керченською протокою

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснило одне судно, воно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор. В Азовському морі рух ворожих судів не помічений взагалі. 

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.

Одеса
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
ракетний удар
загроза кораблів
ракетоносій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації