​Загроза ракетних обстрілів Одеси залишається — які маневри проводить флот окупантів у морях

Кораблі на чергуванні в морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 6 травня, ворог тримає на чергуванні у Середземному морі споряджений ракетоносій. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" росіяни можуть навіть зі своїх військових портів, також багато часу не займає виведення бойових субмарин в акваторії морів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Кількість кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Рух ворожих суден Керченською протокою

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснило одне судно, воно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор. В Азовському морі рух ворожих судів не помічений взагалі.

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Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.