Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Угроза ракетных обстрелов Одессы остается — какие маневры проводит флот оккупантов в морях arrow

Угроза ракетных обстрелов Одессы остается — какие маневры проводит флот оккупантов в морях

6 мая 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Угроза ракетных обстрелов Одессы остается — какие маневры проводит флот оккупантов в морях
Корабли на дежурстве в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 6 мая, враг держит на дежурстве в Средиземном море снаряженный ракетоноситель. Другие корабли кафиры продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" россияне могут даже из своих военных портов, также много времени не занимает выведение боевых субмарин в акватории морей.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Угроза ракетных обстрелов Одессы остается — маневры флота окупантов в морях - фото 1
Количество кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Движение вражеских судов Керченским проливом

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу к Черному морю совершил одно судно, оно не продолжило движение в направлении пролива Босфор. В Азовском море движение вражеских судов не замечено вообще.

Больше о вражеском флоте

Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

Одесса
ВМС
Черное море
корабль
Одесская область
Азовское море
Новости Одессы
ракетный удар
угроза кораблей
ракетоноситель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации