Угроза ракетных обстрелов Одессы остается — какие маневры проводит флот оккупантов в морях

Корабли на дежурстве в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 6 мая, враг держит на дежурстве в Средиземном море снаряженный ракетоноситель. Другие корабли кафиры продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" россияне могут даже из своих военных портов, также много времени не занимает выведение боевых субмарин в акватории морей.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Количество кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Движение вражеских судов Керченским проливом

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу к Черному морю совершил одно судно, оно не продолжило движение в направлении пролива Босфор. В Азовском море движение вражеских судов не замечено вообще.

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Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.