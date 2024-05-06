Угроза ракетных обстрелов Одессы остается — какие маневры проводит флот оккупантов в морях
На сегодня, 6 мая, враг держит на дежурстве в Средиземном море снаряженный ракетоноситель. Другие корабли кафиры продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" россияне могут даже из своих военных портов, также много времени не занимает выведение боевых субмарин в акватории морей.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
- в Средиземном — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Движение вражеских судов Керченским проливом
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу к Черному морю совершил одно судно, оно не продолжило движение в направлении пролива Босфор. В Азовском море движение вражеских судов не замечено вообще.
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Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.
Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.
Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.
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