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Разведка НАТО снова выполняет задачи около Одесской области — подробности миссии самолета

6 мая 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разведка НАТО снова выполняет задачи около Одесской области — подробности миссии самолета
Самолет Bombardier Challenger 650. Фото: Bombardier Defense
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сейчас, 6 мая, у южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing Bombardier Challenger 650. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии, у берегов Черного моря и вдоль границы с Молдовой.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Самолет Challenger 650 относится к новейшим разработкам оборонного комплекса США и оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину. Этот самолет оснащен комплексом противодействия системам РЭБ и способен выполнять задачи в опасных регионах с хорошей противовоздушной обороной. Кроме того, самолет оборудован приборами для дистанционного прослушивания каналов связи.

Где патрулирует разведчик

По данным портала отслеживания авиаперелетов, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Кроме того, разведчик совершает вылеты и над акваторией Черного моря.

Разведчик НАТО около Одесской области
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, по состоянию на сегодня, 6 мая, враг держит на дежурстве в Средиземном море снаряженный ракетоноситель. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" россияне могут даже из своих военных портов, также много времени не занимает выведение боевых субмарин в акватории морей.

Также мы писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что Одесщина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.

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