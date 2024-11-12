Скільки будинків пошкодили росіяни в Одесі за чотири дні

Пошкоджена росіянами квартира. Фото: Новини.LIVE

Чотири дні поспіль росіяни обстрілювали Одесу. Через дії ворога пошкоджені або зруйновані майже півтори сотні будинків у місті.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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За даними мерії, пошкоджень зазнали 121 приватний і 14 багатоквартирних будинків. В останніх постраждали 422 квартири.

Повідомлення Геннадія Труханова. Фото: скриншот

Одеса під ударом

Нагадаємо, під час російського обстрілу Одеси у ніч проти 7 листопада постраждали сорок квартир у трьох будинках. На щастя, обійшлося без жертв.

Наступної ночі через російську атаку загинув 46-річний чоловік. Вісім людей отримали поранення, шістьох з них госпіталізували. Також постраждала 91-річна бабуся — в неї гостра реакція на стрес. Постраждали житлові будинки, а також школа.

Дроновий удар у ніч проти 9 листопада забрав життя однієї людини та залишив 13 поранених, серед яких двоє дітей. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі, а в деяких районах спалахнули масштабні пожежі.

У ніч на 10 листопада ворог атакував рекордною кількістю безпілотних летальних апаратів випустивши 145.

Нагадаємо, росіяни також завдали руйнівних ударів по Кривому Рогу та Запоріжжю.