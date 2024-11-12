Сколько домов повредили россияне в Одессе за четыре дня

Поврежденная россиянами квартира. Фото: Новини.LIVE

Четыре дня подряд россияне обстреливали Одессу. Из-за действий врага повреждены или разрушены около полутора сотен домов в городе.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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По данным мэрии, повреждения получили 121 частный и 14 многоквартирных домов. В последних пострадали 422 квартиры.

Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Одесса под ударом

Напомним, во время российских обстрелов Одессы в ночь на 7 ноября пострадали сорок квартир в трех домах. К счастью, обошлось без жертв.

На следующую ночь из-за российской атаки погиб 46-летний мужчина. Восемь человек получили ранения, шестерых из них госпитализировали. Также пострадала 91-летняя бабушка — у нее острая реакция на стресс. Пострадали жилые дома и школа.

Дроновый удар в ночь на 9 ноября унес жизни одного человека и оставил 13 раненых, среди которых двое детей. Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили, а в некоторых районах разгорелись масштабные пожары.

В ночь на 10 ноября враг атаковал рекордным количеством беспилотных летальных аппаратов, выпустив 145.

Напомним, россияне также нанесли разрушительные удары по Кривому Рогу и Запорожью.