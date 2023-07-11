Де в Одесі ремонтують дороги станом на 11 липня

Спецтехніка на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 11 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

пров. 3-й Вапняний — очищення лотків, канав;

вул. Паустовського — очищення колектору;

вул. Б. Хмельницького/вул. Мясоїдівська — ремонт оглядових колодязів;

вул. С. Палія — очищення дощоприймачів, промивка рукавів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

З 10 липня на Одещині вводяться обмеження на рух вантажного транспорту. Це робиться з метою збереження дорожнього покриття у спекотний період. Заборона руху вантажівок діятиме з 10:00 до 18:00, а з 18:00 до 10:00 рух вантажівок дозволено.

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