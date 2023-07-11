Де в Одесі ремонтують дороги станом на 11 липня
Сьогодні, 11 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- пров. 3-й Вапняний — очищення лотків, канав;
- вул. Паустовського — очищення колектору;
- вул. Б. Хмельницького/вул. Мясоїдівська — ремонт оглядових колодязів;
- вул. С. Палія — очищення дощоприймачів, промивка рукавів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
З 10 липня на Одещині вводяться обмеження на рух вантажного транспорту. Це робиться з метою збереження дорожнього покриття у спекотний період. Заборона руху вантажівок діятиме з 10:00 до 18:00, а з 18:00 до 10:00 рух вантажівок дозволено.
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Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.
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