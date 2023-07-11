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Де в Одесі ремонтують дороги станом на 11 липня

11 липня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 11 липня
Спецтехніка на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 11 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • пров. 3-й Вапняний — очищення лотків, канав; 
  • вул. Паустовського — очищення колектору; 
  • вул. Б. Хмельницького/вул. Мясоїдівська — ремонт оглядових колодязів; 
  • вул. С. Палія — очищення дощоприймачів, промивка рукавів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

З 10 липня на Одещині вводяться обмеження на рух вантажного транспорту. Це робиться з метою збереження дорожнього покриття у спекотний період. Заборона руху вантажівок діятиме з 10:00 до 18:00, а з 18:00 до 10:00 рух вантажівок дозволено.

В Одесі, на вулиці Троїцькій між Рішельєвською та Пушкінською, провели оновлення дорожньої розмітки. Крім того, там продовжено велосмугу. 

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

В Одесі триває ремонт Деволанівського узвозу. Через що рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили.

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