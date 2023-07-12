Де в Одесі ремонтують дороги станом на 12 липня

Спецтехніка на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 12 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

пров. 3-й Вапняний — очищення лотків, канав;

вул. Б. Хмельницького/вул. М’ясоїдівська,

вул. 7-а Пересипська — ремонт дощоприймача;

вул. С. Палія — очищення дощоприймачів, промивка рукавів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

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