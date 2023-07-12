Де в Одесі ремонтують дороги станом на 12 липня
Сьогодні, 12 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- пров. 3-й Вапняний — очищення лотків, канав;
- вул. Б. Хмельницького/вул. М’ясоїдівська,
- вул. 7-а Пересипська — ремонт дощоприймача;
- вул. С. Палія — очищення дощоприймачів, промивка рукавів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
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