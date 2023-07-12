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Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 12 июля

12 июля 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 12 июля
Спецтехника на дорогах в Одессе. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 12 июля, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • пров. 3-й Известковый — очистка лотков, канав;
  • ул. Б. Хмельницкого/ул. Мясоедовская,
  • ул. 7-я Пересыпская — ремонт дождеприемника;
  • ул. С. Палия - очищение дождеприемников, промывка рукавов.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

В Одесской области с 10 июля вступил в силу запрет на движение грузовиков с 10:00 до 18:00 на автодорогах государственного значения. Нововведения действуют в летнее время с целью сохранения дорожного покрытия в жаркое время. В настоящее время ограничения движения уже работают на трассах Одесса-Рени, Киев-Одесса и Одесса-Мелитополь и касаются грузовиков весом более 24 тонн. Какие результаты первых дней нововведения — узнавали журналисты Новини.LIVE.

В Одессе, на улице Троицкой, между Ришельевской и Пушкинской провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продолжена велодорога.

Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

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