Де в Одесі ремонтують дороги станом на 27 липня
Сьогодні, 27 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Приморська,
- вул. Балківська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- Хаджибейська дорога — очищення лотків, канав;
- Миколаївська дорога, 207 — встановлення пластикової решітки;
- по місту — поверхневе очищення дощоприймачів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
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