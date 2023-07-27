Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Де в Одесі ремонтують дороги станом на 27 липня arrow

Де в Одесі ремонтують дороги станом на 27 липня

27 липня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 27 липня
Спецтехніка на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 27 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Приморська, 
  • вул. Балківська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • Хаджибейська дорога — очищення лотків, канав; 
  • Миколаївська дорога, 207 — встановлення пластикової решітки; 
  • по місту — поверхневе очищення дощоприймачів. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

В Одеській області діє заборона на рух вантажівок з 10:00 до 18:00 на автодорогах державного значення. Нововведення діють у літній час з метою збереження дорожнього покриття у спекотний час. Наразі обмеження руху вже працюють на трасах Одеса — Рені, Київ — Одеса та Одеса — Мелітополь і стосуються вони вантажівок вагою понад 24 тонни. Які результати перших днів нововведення — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз