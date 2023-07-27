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Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 27 июля

27 июля 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 27 июля
Спецтехника на дорогах в Одессе. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 27 июля, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Приморская,
  • ул. Балковская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • Хаджибейская дорога — очистка лотков, канав;
  • Николаевская дорога, 207 — установка пластиковой решетки;
  • по городу — поверхностная очистка дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.

В Одесской области действует запрет на движение грузовиков с 10.00 до 18.00 на автодорогах государственного значения. Нововведения действуют в летнее время с целью сохранения дорожного покрытия в жаркое время. В настоящее время ограничения движения уже работают на трассах Одесса — Рени, Киев — Одесса и Одесса — Мелитополь и касаются грузовиков весом более 24 тонн. Какие результаты первых дней нововведения – узнавали журналисты Новини.LIVE.

Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

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