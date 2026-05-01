День народження голови Одеської ОВА: досягнення за період роботи

Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації. Фото: Новини.LIVE

1 травня голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу виповнюється 45 років. Із них майже три роки він очолює Одеську ОВА — один із ключових регіонів країни в умовах повномасштабної війни. За цей час область пережила запуск морського коридору, регулярні російські атаки на портову інфраструктуру, внутрішні політичні конфлікти та низку корупційних скандалів.

Про те, якими стали ці три роки для Одещини під керівництвом Олега Кіпера, що вдалося, а що — ні, журналісти Новини.LIVE поговорили з головою Комітету виборців України в Одеській області Анатолієм Бойком.

Призначення Кіпера

На думку експерта, призначення на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації мало бути добре обдуманим. Регіон є стратегічно важливим, причому не лише у військово-політичному аспекті, а насамперед — в економічному. Адже в умовах війни Одещина, попри всі ризики, зберегла значний потенціал для розвитку, який можна було б використати значно ефективніше. Насамперед ідеться про логістичні можливості, порти та морський коридор, які відкрили для області всі шляхи навіть під час війни.

"В принципі, я від початку говорив, що в Одеську область на цю посаду потрібен економіст, тобто людина, яка зможе використовувати ті можливості, які в Одесі відкрилися після запуску морського коридору. В Одесі, на відміну від Запоріжжя чи Херсона, можливо розвивати бізнес, можливо розвивати економіку навіть в умовах війни", — зазначає голова Комітету виборців України в Одеській області Анатолій Бойко.

Голова Комітету виборців України в Одеській області Анатолій Бойко. Фото: Новини.LIVE

За ці роки Одещина мала шанс стати справжнім економічним локомотивом країни. Проте натомість область, не отримала системної стратегії розвитку. У публічному просторі переважали іміджеві проєкти, політичні конфлікти та скандали, тоді як реальні економічні можливості залишалися недовикористаними.

"Одесу за ці роки треба було робити економічним хабом, драйвером економіки, щоб вона заробляла і собі, і країні. Натомість ми бачимо туристичні логотипи, корупційні скандали, політичні протистояння. Але проблема в тому, що прокурор не може розвивати регіон — це інші компетенції", — вважає експерт.

Олег Кіпер голова Одеської обласної військової адміністрації. Фото: Новини.LIVE

Проблема призначень

Проблема не лише в конкретному прізвищі, а й у загальнодержавній тенденції призначати на керівні посади в регіонах представників силового блоку. Така практика може бути виправданою у прифронтових областях, але не в регіонах, які мають значний економічний потенціал і потребують насамперед управлінців-розвитковиків.

"Це негативна практика загалом по країні, коли на посади очільників регіонів призначають прокурорів, СБУшників, поліцейських. Я розумію це для відверто фронтових областей. Але навіщо в Одесі прокурор на чолі області?", — говорить Бойко.

Оперний театр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Необхідність Військової адміністрації

За словами експерта, в тилових регіонах постає й ширше питання доцільності існування військових адміністрацій у нинішньому форматі. ОВА часто виконує функції, які могла б реалізовувати звичайна цивільна адміністрація. При цьому сам формат військової адміністрації не завжди відповідає реальним потребам регіону.

"Що саме робить установа в будиночку на проспекті Шевченка, що можна було б назвати військовим? Поставити бетонні споруди на пляжі? Для цього не потрібна військова адміністрація", — додає експерт.

Будівля Одеської ОВА. Архівне фото: Одеська обласна державна адміністрація

Розвиток Одещини

Навіть без зміни формату роботи адміністрації можна створити ефективну модель розвитку регіону. Зокрема — залучити профільних фахівців, сформувати експертну раду та побудувати системну співпрацю з громадами області.

"Треба було зібрати команду фахівців з економіки, розвитку регіону, створити експертну раду і разом із ними драйвити Одеську область. Але за ці роки потенціал лише втрачався", — каже Бойко.

Аккерманська фортеця в Білгород-Дністровському. Фото: Kultur.ua

Окремо експерт звертає увагу на проблеми півдня області, які, за його словами, залишаються невирішеними роками. Йдеться як про логістичні труднощі, так і про фактичну ізольованість частини територій.

"У нас сьогодні південь області задихається. Люди там живуть фактично в умовах анклава. За три роки можна було вирішити елементарні речі — організувати нормальну логістику, встановити зрозумілі правила пересування через Паланку. Але цього не зроблено", — підкреслює він.

Прикордонний пункт "Паланка". Фото: yug.today

Підсумовуючи оцінку трирічного керівництва Олега Кіпера: замість системної роботи над розвитком регіону область отримала велику кількість політичних конфліктів. При тому, що реальна стратегія розвитку Одещини так і не була сформована.

"Можна було зібрати фахівців, написати реальну мапу розвитку Одеси, показати клас усій країні, допомогти державі у важкий час. Але цього не було зроблено. Замість цього — дуже багато особистого піару і політичних баталій", — говорить експерт.

Голова Комітету виборців України в Одеській області Анатолій Бойко про політичний багаж Кіпера. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, трирічне перебування Олега Кіпера на посаді голови Одеської ОВА оцінюється експертами неоднозначно. Попри безпекові виклики та складні умови воєнного часу, Одещина, на думку критиків, так і не отримала тієї стратегії розвитку, яка дозволила б максимально використати її потенціал. Водночас сам регіон і надалі залишається одним із ключових для економіки України — а отже, питання ефективного управління ним лише посилюватиметься.

Як повідомляли Новини.LIVE, що голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зізнався, що шлях до політики для нього непростий. Тим більш, що він довго звикав навіть до нової ролі адвоката після роботи слідчим.

Також Новини.LIVE писали, що В Одесі суд зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження за заявою про можливі зловживання голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Йдеться про внесення відомостей до ЄРДР, чого раніше слідчий СБУ не зробив. Суд визнав таку бездіяльність порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

