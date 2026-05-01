День рождения главы Одесской ОГА: достижения за время работы

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации. Фото: Новини.LIVE

1 мая главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу исполняется 45 лет. Из них почти три года он возглавляет Одесскую ОГА — один из ключевых регионов страны в условиях полномасштабной войны. За это время область пережила запуск морского коридора, регулярные российские атаки на портовую инфраструктуру, внутренние политические конфликты и ряд коррупционных скандалов.

О том, какими стали эти три года для Одесской области под руководством Олега Кипера, что удалось, а что — нет, журналисты Новини.LIVE поговорили с главой Комитета избирателей Украины в Одесской области Анатолием Бойко.

Назначение Кипера

По мнению эксперта, назначение на должность главы Одесской областной военной администрации должно было быть хорошо обдуманным. Регион является стратегически важным, причем не только в военно-политическом аспекте, а прежде всего — в экономическом. Ведь в условиях войны Одесская область, несмотря на все риски, сохранила значительный потенциал для развития, который можно было бы использовать значительно эффективнее. Прежде всего речь идет о логистических возможностях, портах и морском коридоре, которые открыли для области все пути даже во время войны.

"В принципе, я изначально говорил, что в Одесскую область на эту должность нужен экономист, то есть человек, который сможет использовать те возможности, которые в Одессе открылись после запуска морского коридора. В Одессе, в отличие от Запорожья или Херсона, возможно развивать бизнес, возможно развивать экономику даже в условиях войны", — отмечает председатель Комитета избирателей Украины в Одесской области Анатолий Бойко.

Председатель Комитета избирателей Украины в Одесской области Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE

За эти годы Одесская область имела шанс стать настоящим экономическим локомотивом страны. Однако вместо этого область не получила системной стратегии развития. В публичном пространстве преобладали имиджевые проекты, политические конфликты и скандалы, тогда как реальные экономические возможности оставались недоиспользованными.

"Одессу за эти годы надо было делать экономическим хабом, драйвером экономики, чтобы она зарабатывала и себе, и стране. Вместо этого мы видим туристические логотипы, коррупционные скандалы, политические противостояния. Но проблема в том, что прокурор не может развивать регион — это другие компетенции", — считает эксперт.

Олег Кипер глава Одесской областной военной администрации. Фото: Новини.LIVE

Проблема назначений

Проблема не только в конкретной фамилии, но и в общегосударственной тенденции назначать на руководящие должности в регионах представителей силового блока. Такая практика может быть оправданной в прифронтовых областях, но не в регионах, которые имеют значительный экономический потенциал и нуждаются прежде всего в управленцах-развитчиках.

"Это негативная практика в целом по стране, когда на должности руководителей регионов назначают прокуроров, СБУшников, полицейских. Я понимаю это для откровенно фронтовых областей. Но зачем в Одессе прокурор во главе области?", — говорит Бойко.

Оперный театр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Необходимость Военной администрации

По словам эксперта, в тыловых регионах встает и более широкий вопрос целесообразности существования военных администраций в нынешнем формате. ОВА часто выполняет функции, которые могла бы реализовывать обычная гражданская администрация. При этом сам формат военной администрации не всегда соответствует реальным потребностям региона.

"Что именно делает учреждение в домике на проспекте Шевченко, которое можно было бы назвать военным? Поставить бетонные сооружения на пляже? Для этого не нужна военная администрация", — добавляет эксперт.

Здание Одесской ОВА. Архивное фото: Одесская областная государственная администрация

Развитие Одесской области

Даже без изменения формата работы администрации можно создать эффективную модель развития региона. В частности — привлечь профильных специалистов, сформировать экспертный совет и построить системное сотрудничество с громадами области.

"Надо было собрать команду специалистов по экономике, развитию региона, создать экспертный совет и вместе с ними драйвить Одесскую область. Но за эти годы потенциал только терялся", — говорит Бойко.

Аккерманская крепость в Белгород-Днестровском. Фото: Kultur.ua

Отдельно эксперт обращает внимание на проблемы юга области, которые, по его словам, остаются нерешенными годами. Речь идет как о логистических трудностях, так и о фактической изолированности части территорий.

"У нас сегодня юг области задыхается. Люди там живут фактически в условиях анклава. За три года можно было решить элементарные вещи — организовать нормальную логистику, установить понятные правила передвижения через Паланку. Но этого не сделано", — подчеркивает он.

Пограничный пункт "Паланка". Фото: yug.today

Подытоживая оценку трехлетнего руководства Олега Кипера: вместо системной работы над развитием региона область получила большое количество политических конфликтов. При том, что реальная стратегия развития Одесской области так и не была сформирована.

"Можно было собрать специалистов, написать реальную карту развития Одессы, показать класс всей стране, помочь государству в трудное время. Но этого не было сделано. Вместо этого — очень много личного пиара и политических баталий", — говорит эксперт.

Глава Комитета избирателей Украины в Одесской области Анатолий Бойко о политическом багаже Кипера. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, трехлетнее пребывание Олега Кипера на посту главы Одесской ОГА оценивается экспертами неоднозначно. Несмотря на вызовы безопасности и сложные условия военного времени, Одесская область, по мнению критиков, так и не получила той стратегии развития, которая позволила бы максимально использовать ее потенциал. В то же время сам регион и в дальнейшем остается одним из ключевых для экономики Украины — а значит, вопрос эффективного управления им будет только усиливаться.

Как сообщали Новини.LIVE, что глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер признался, что путь в политику для него непростой. Тем более, что он долго привыкал даже к новой роли адвоката после работы следователем.

Также Новини.LIVE писали, что В Одессе суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство по заявлению о возможных злоупотреблениях главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Речь идет о внесении сведений в ЕРДР, чего ранее следователь СБУ не сделал. Суд признал такое бездействие нарушением требований Уголовного процессуального кодекса Украины.

